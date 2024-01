Valve beendet Steam-Unterstützung für ältere Windows-Versionen

Das amerikanische Softwareunternehmen mit Sitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington hat mit Steam eine überaus erfolgreiche Plattform geschaffen, die vor allem auf der PC-Plattform einen enormen Erfolg feiert. Der Steam-Client dient in erster Linie als Verwaltungssoftware und als zentrale Anlaufstelle für den Zugriff auf gekaufte Spiele. Handlungsbedarf besteht ab sofort für Benutzer älterer Windows-Versionen.

Valve kündigt an, dass die Unterstützung der Betriebssysteme Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 für den Steam-Client mit sofortiger Wirkung (die Änderung wurde vorgestern, am 1. Januar, vorgenommen) offiziell eingestellt wird. Es kann also in Zukunft zu Problemen mit dem Steam-Client kommen, wenn man weiterhin mit den oben genannten Windows-Versionen arbeitet.

Ein Upgrade auf eine neuere Windows-Version ist daher nicht nur für Nutzer des Steam-Clients empfehlenswert, sondern auch im Hinblick auf den regulären Support von Microsoft für ältere Versionen. Microsoft hat nämlich reguläre Sicherheitsupdates und den technischen Support für Windows 7 bereits im Januar 2020 und für Windows 8.1 im Januar 2023 eingestellt.

Auch der Browser Google Chrome, auf dem zentrale Funktionen von Steam in einer eingebetteten Version basieren, unterstützt Windows 7, Windows 8 und 8.1 seit einiger Zeit nicht mehr – aus diesem Grund war nun auch Valve in der Pflicht.

As of January 1 2024, Steam will officially stop supporting the Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1 operating systems. After that date, existing Steam Client installations on these operating systems will no longer receive updates of any kind including security updates.

This change is required as core features in Steam rely on an embedded version of Google Chrome, which no longer functions on older versions of Windows.