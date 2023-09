Verschlimmbessert: Trade Republic hat ein neues Design

Trade Republic hat ein neues Design. Das kam mit dem neuesten, großen Update auf Version 2.0.0 der App (unter iOS) bei den Usern an.

Statt bestehende Baustellen anzugehen, hat man sich für einen kompletten Umbau der App entschieden. Mir fällt dazu nur ein passendes Wort ein: Verschlimmbesserung. Alles ist nun größer, sehr viel größer, und etwas unübersichtlicher. Man muss vieles in App neu erlernen. Was auf den ersten Blick sehr viel schlichter wirkt, fühlt sich dennoch umständlicher an. Wer Trade Republic nutzt, wird wissen, was ich damit meine.

Trade Republic ist eine deutsche Online-Brokerage-Plattform, die es Privatanlegern ermöglicht, einfach und kostengünstig in Aktien, ETFs, Derivate und andere Finanzinstrumente zu investieren. Die Plattform wurde 2015 gegründet und hat sich seitdem zu einer beliebten Option für Anleger in Deutschland und anderen europäischen Ländern entwickelt. Auch bietet man inzwischen ein Tagesgeld-ähnliches Produkt mit 4 % p. a. Zinsen an.

