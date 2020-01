Vidrian: TCL will mit Mini-LEDs gegen OLED antreten

Während Samsung weiterhin auf QLED TVs setzt und langfristig bereits an MicroLED TVs denkt, da zeigt die Konkurrenz auf der CES fleißig OLED TVs. Doch es gibt noch eine Technologie, die uns bald erwartet: Mini-LED.

Wir werden 2020 vermutlich einige neue Produkte mit einem Display sehen, welches auf Mini-LEDs setzt und TCL ist mit der „Vidrian-Technologie“ (ein Name für die Displays von TCL) dabei. Hier setzt man auf tausende kleiner LEDs.

Wie Digital Trends im Rahmen der CES 2020 von TCL erfahren hat, will man mit Mini-LED-Geräten die Nachteile von OLED und der aktuellen LCD-Generation ausmerzen. Es soll bessere Schwarzwerte, kontrastreichere Farben, aber auch eine bessere Helligkeit (ein Nachteil von OLED) geben.

Unlike competing older-generation, self-emissive TV display technologies that struggle with the brightest room conditions or long-term use with game consoles, TCL TVs powered by Vidrian Mini-LED technology will deliver exceptional contrast and powerfully brilliant luminance that are a perfect fit for any TV viewing lifestyle– from cinephiles that crave accuracy and detail to fast-twitch gamers that demand nonstop hours of lightning-fast color, contrast, and clarity.