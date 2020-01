Samsung: Der TV soll kabellos werden

Samsung präsentierte im Rahmen der CES 2020 einige neue TV-Modelle, unter anderem ein neues Spitzenmodell mit dünnem Rand. Was man noch nicht auf der Messe dabei hat: OLED-Modelle, die aber wohl bald kommen dürften.

Was man aber ebenfalls nicht dabei hat: Den kabellosen TV. Im Rahmen der CES hat Han Jong-hee von Samsung jedoch verraten, dass es einen kabellosen TV gibt, der kein Stromkabel oder anderes Kabel zum Display benötigt.

Aktuell ist die Technologie aber noch nichts ausgereift und das liegt nicht an den Inhalten, die kabellos übertragen werden können, sondern an der Versorgung mit Strom. Das geht ohne Kabel bis zu 2 Meter, ist aber nicht massentauglich.

Wireless power transfer currently shows poor power efficiency to turn on the TV. If we launch the product today, consumers have to find their own ways to solve that power issue.

What we want to see in the future is getting rid of power cords. To do so, we have to put more efforts to develop related technologies.