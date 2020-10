Visa „Tap to Phone“ startet in Deutschland

Visa „Tap to Phone“ ist jetzt in Deutschland und 15 weiteren Märkten verfügbar. Tap to Phone ermöglicht es Händlern, kontaktlose Zahlungen auf jedem NFC-fähigen Android-Gerät ohne zusätzliche Hardware zu akzeptieren.

Nach der Pilotphase von Visa Tap to Phone im vergangenen Jahr ist der Service nun in 16 Märkten, darunter auch Deutschland, verfügbar. Im nächsten Jahr ist eine Expansion in die Vereinigten Staaten geplant.

Tap to Phone verwandelt Android-Smartphones oder -Tablets der aktuellen Generation in kontaktlose softwarebasierte Point-of-Sale-Terminals (SoftPOS) – ohne zusätzliche Hardware.

Visa Tap to Phone – so funktioniert es

Händler downloaden mit Unterstützung ihres Acquirers eine App. Nach der Registrierung und Auswahl ihrer teilnehmenden Bank können sie „in wenigen Minuten“ kontaktlose Zahlungen akzeptieren. Tap to Phone basiert auf der EMV-Chip-Technologie, bei der jede Transaktion ein dynamisches Kryptogramm enthält, das nicht wiederverwendet werden kann.

