Vivid Money kündigt planmäßig allen Kunden

Die Finanzplattform Vivid Money kündigt aktuell planmäßig allen Kunden die Konten. Das liegt am bevorstehenden Wechsel der Banking-Plattform.

Vivid Money war nie eine eigenständige Bank, sondern im Hintergrund stand bisher die Solaris Bank. Von dieser trennt man sich bald und will mit „Vivid 2.0“ durchstarten. Auch dann ist Vivid keine Bank im klassischen Sinne, sondern es werden zukünftig alle Zahlungsdienste von der Vivid Money S.A. unter der eigenen Lizenz für E-Geldinstitute angeboten. Aus diesem Grund erhalten Kunden aktuell eine Kündigung der Geschäftsbeziehung mit der Solaris SE.

Im Laufe des Migrationsprozesses müssen Kunden (falls sie Kunden bei Vivid bleiben wollen) die neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen für das neue Konto bei Vivid Money S.A. akzeptieren. Wer über ein Anlage- und/oder ein Interest-Rate-Pocket verfügt, muss die aktualisierten Geschäftsbedingungen für diese Produkte akzeptieren.

Aufwendiger Wechsel zu Vivid 2.0

Wichtig zu wissen: Der Wechsel zu Vivid 2.0 ist kostenlos und die Preise der Tarife bleiben gleich. Zudem werden auch alle Konten in Vivid 2.0 deutsche IBANs haben.

Zusammenfassung der einzelnen Schritte des Migrationsprozesses:

Akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bestätige deine persönlichen Daten und deine Telefonnummer.

Möglicherweise wirst du aufgefordert, ein Foto deines Dokuments und ein Selfie zu machen, falls die Dokumente nicht mehr aktuell sind.

Ausgabe neuer Karten (sowohl virtuelle als auch physische)

Überweisung deines Guthabens

Das gibt die Solaris Bank im Rahmen der Kündigung den Kunden an die Hand:

Deaktiviere deine Lastschriften, da diese mit Wirkung zum XX.06.2024 nicht mehr von der Solaris verrechnet werden; auch bestehende Daueraufträge werden dann gelöscht.

Benachrichtige alle Parteien, von denen du Zahlungseingänge erwartest.

Lade deine Transaktionshistorie und Kontoauszüge herunter.

Vergewissere dich, dass dein Kontostand ausgeglichen ist, sofern dieser derzeit überzogen ist.

Wir bitten Dich, Deine Karte zu vernichten.

Übertrage dein Restguthaben auf ein anderes Konto, indem du dich in der Vivid Money App anmeldest und dein Guthaben auf ein anderes Konto überträgt. Bitte stelle sicher, dass dein Restguthaben vor dem XX.06.2024 0,00 € beträgt.

Wenn bis zum ersten abgeschlossenen Monat nach dem XX.06.2024 keine Überweisung des Restguthabens erfolgt ist und uns keine Kontodaten mitgeteilt worden, auf welche Restguthaben überwiesen werden soll, teilen wir dir mit, dass Solaris sich das Recht vorbehält, eine monatliche Gebühr in Höhe von 1,79 EUR von deinem Restguthaben einzuziehen.

Bitte beachte, dass Solaris sich für den Fall, dass du nach dem XX.06.2024 eine Überweisung beantragst, das Recht vorbehält, eine Gebühr von 10,50 EUR pro Überweisungsantrag pro Konto zu erheben.

Vivid hat auch eine Liste mit häufig gestellten Fragen zusammengestellt.

Tschüss, Vivid Money

Ich bin selbst Kunde von Vivid und finde diesen ganzen Umstellungsprozess, nett ausgedrückt, anstrengend. In meinen Augen hat man sich grundlegend verspekuliert, da von Anfang an klar war, was es bedeutet, mit einem Bankingpartner zusammenzuarbeiten. Vivid sind nicht die ersten, die das gemacht haben und nun müssen sich die Kunden durch diese Migration quälen, die einem kompletten Kontowechsel gleichkommt, mit allen Konsequenzen. Für mich ist das der richtige Zeitpunkt, diesem Fintech den Rücken zu kehren.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

-->