Vivo nennt Update-Plan für Android 12

Vivo hat heute einen Plan kommuniziert, wie das mit dem Update auf Android 12 in Deutschland ablaufen wird. Vorab: Es geht erst 2022 los, in diesem Jahr wird man also kein Update mehr sehen. Außerdem peilt man bei Vivo derzeit drei Wellen an.

In Deutschland erhalten ab Ende Januar 2022 zunächst das X60 Pro sowie das V21 5G das Update auf Android 12. Einen Monat später, also Ende Februar, folgen zwei Modelle der Y-Serie (Y72 5G, Y52 5G). Das X51 5G und vier weitere Smartphones der Y-Serie (Y33s, Y21s, Y70, Y20s) erhalten Android 12 dann ab Ende April.

In China steht kommende Woche übrigens Origin OS in Version 2.0 an, das Bild dazu könnt ihr unter diesem Beitrag sehen. In Deutschland nutzt Vivo weiterhin Funtouch OS und es ist unklar, ob sich das mit dem Schritt zu Android 12 ändern wird.

