Vivo X60-Reihe könnte bald zu uns kommen

Vivo präsentierte Ende 2020 die X60-Reihe in China und nun könnte das globale Launch anstehen. Wie 91mobiles herausgefunden hat, wurde das Vivo X60 Pro bei mehreren Behörden zertifiziert, auch bei der EEC (Eurasian Economic Commission).

Das Vivo X60 Pro ist aber eher gehobene Mittelklasse, denn das Vivo X60 Pro+ ist das eigentliche Flaggschiff für 2021. Aktuell deuten sich aber wohl nur das Vivo X60 und das Vivo X60 Pro an – die kamen in China aber auch etwas früher.

-->

Und was bedeutet das für Deutschland? Gute Frage, die Strategie von Vivo ist noch nicht ganz klar. Ende 2020 ging man erst mit dem Vivo X51 an den Start, es deutet sich derzeit aber noch kein Launch an. Ich vermute, dass wir die X60-Modelle auch bei uns sehen werden, das aber noch ein bisschen dauern wird.

OnePlus 9 Pro bekommt neues OLED-Display OnePlus setzt beim OnePlus 8 Pro auf ein OLED-Display von Samsung, welches 120 Hz besitzt und zu den besten Panels auf dem Markt gehört. Daher war das für 2021 und das OnePlus 9 Pro gesetzt, da Hersteller keinen Rückschritt machen.…18. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->