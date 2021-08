Vivo X70-Reihe: Neues Android-Flaggschiff kommt im September

Vivo hat bestätigt, dass man am 9. September die X70-Reihe vorstellen wird und wir rechnen im Zuge dessen (es deutet sich auch an) wieder mit drei Modellen. Das Vivo X70, das Vivo X70 Pro und das Vivo X70 Pro+ dürften bald kommen.

Jetzt schon eine Vivo X70-Reihe?

Nun, der Test zum Vivo X60 Pro ist doch noch gar nicht so alt? Richtig, aber Vivo hat in Europa weiterhin eine komische Taktik. Die X60-Reihe ist nämlich schon 2020 vorgestellt worden und kam eben erst sehr spät nach Deutschland.

Die X70-Reihe kommt in diesem Jahr noch etwas früher und so ergibt sich eben der Zufall, dass das Vivo X60 Pro gerade erst im Verkauf angekommen ist, während in China schon das Vivo X70 Pro gezeigt wird – vielleicht nicht ganz optimal.

Das Event wurde bisher nur für China angekündigt und ich gehe auch nicht davon aus, dass die X70-Reihe im September nach Europa kommt. Wird sie überhaupt kommen? Unklar, vielleicht passiert das dann auch erst Anfang 2021.

Langfristig sollte Vivo vielleicht schauen, dass man den Heimatmarkt und globalen Launch besser abstimmt, denn keiner will ein teures Android-Smartphone kaufen, wenn der Nachfolger schon offiziell in einem anderen Land gezeigt wurde.

PS: Die Bilder im Beitrag zeigen das Vivo X70 Pro+, sie sind offiziell und es gibt wieder eine Zeiss-Kamera. Außerdem hat Vivo laut eigenen Angaben einen eigenen Chip für die Kamera entwickelt, diese steht hier also wieder voll im Fokus.

