Vodafone CableMax verlängert: 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro

Vodafone bietet derzeit im Kabel-Festnetz den Tarif CableMax 1000 an. Für knapp 40 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s. Die Aktion läuft nun länger als bisher geplant.

Vodafone macht seinen Neukunden länger als geplant ein interessantes Kabel-Tarifangebot. Die Tarifaktion zum CableMax sollte zum 9. Mai 2022 auslaufen, wird aber nach uns vorliegenden Informationen für Vertriebspartner anschließend „bis auf Weiteres“ verlängert.

Der Tarif beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s; 50 Mbit/s Upload) für dauerhaft 39,99 Euro. Das Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 € entfällt zudem im Aktionszeitraum.

Auch Bestandskunden können in den GigaCable Max wechseln – und zwar jederzeit aus einem günstigeren oder zum Ende der Mindestvertragslaufzeit aus einem teureren Festnetz-Tarif.

Vodafone CableMax 1.000 Details

Nur für Neukunden

Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 € entfällt im Aktionszeitraum

im Aktionszeitraum Preis: Dauerhaft 39,99 € pro Monat

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Online-Vorteil, Startguthaben oder andere Vorteile

Versandkosten: 0,00 €

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 40 Euro ist günstiger als der zuvor verfügbare Vodafone-Gigabit-Tarif. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet (Docsis 3.1) in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

