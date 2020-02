Vodafone CableMax ist offiziell: 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro

Der Tarif Vodafone CableMax ist offiziell. Wir hatten euch bereits exklusiv vorab darüber informiert und nun sind alle Details bekannt. Für knapp 40 Euro pro Monat erhalten Kunden mit diesem Tarif einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s.

Vodafone macht seinen Neu- und Bestandskunden im Kabel-Festnetz mit dem Tarif Vodafone CableMax ab sofort ein interessantes Angebot. Der Tarif beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) sowie einen Telefonanschluss mit Festnetz-Flatrate für dauerhaft 39,99 Euro.

Der Upload im Tarif beträgt bis zu 50 Mbit/s. Vodafone spricht für diesen Tarif sogar eine „Preisgarantie“ aus. Sind die 1000 Mbit/s am Wohnort des Kunden nicht verfügbar, kann dieser optional auf 500 bzw. 400 Mbit/s zum gleichen Preis ausweichen. Sobald die 1-Gigabit-Option an der Kundenadresse verfügbar ist, kann dieser zum selben Grundpreis auf 1000 Mbit/s upgraden.

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 40 Euro ist erheblich günstiger als der bisher verfügbare Vodafone-Gigabit-Tarif. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

Vodafone CableMax: Weitere Details

Für die Umstellung in den Tarif wird keine Wechselgebühr fällig und als Wechselprämie (nach Restlaufzeitprogramm) können einige Kunden auch bis zu 12 Monate den Basispreis sparen. Die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt 24 Monate. Neukunden zahlen zudem keinen Anschlusspreis und keine Versandkosten.

Den WLAN-Router „Vodafone-Station“ gibt es dauerhaft kostenfrei zum Tarif. Der Kabel-Router muss nach Vertragsende wie üblich zurückzugeben werden.

Die für die Telefonie mit ISDN-Endgeräten erforderliche AVM Fritz!Box 6591 ist für 6,99 €/Monat buchbar. Bei Vodafone CableMax 400 und 500 ist anstatt der Fritz!Box 6591 auch die Fritz!Box 6490 für 4,99 €/Monat buchbar.

Außerdem ist die GigaKombi anwendbar und mit dem Kombivorteil für GigaTV plus CableMax gibt es entweder 5 Euro Kombi-Rabatt oder das Sky Fußball-Bundesliga-Paket oder Sky Cinema Paket oder das Sky Sport Paket.

Unterm Strich hat Vodafone mit dem Tarif Vodafone CableMax für alle Kabel-Kunden ein interessantes Paket zu einem fairen Preis geschnürt. Der Tarif ist ab sofort online verfügbar und ab morgen auch in den Vodafone-Shops buchbar. Vodafone CableMax soll nach aktuellem Stand bis April zu haben sein.

