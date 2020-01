Vodafone GigaCable Max: 1000 Mbit/s für dauerhaft 39,99 Euro

Vodafone wird in Kürze im Kabel-Festnetz den Tarif GigaCable Max anbieten. Für knapp 40 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s. Das geht aus uns vorliegenden Händlerinformationen hervor.

Nachdem Vodafone und Unitymedia bereits im September 2019 gemeinsame Festnetz- und Mobilfunk-Produkte gestartet hatten und kurz darauf eine Preisanpassung bei den Gigabit-Tarifen folgte, wird man ab Februar mit dem Tarif Vodafone GigaCable Max ein neues Angebot auflegen. Wir können euch bereits jetzt exklusiv darüber informieren.

-->

Vodafone macht seinen Neu- und Bestandskunden vom 17. Februar bis zum 5. April 2020 dieses Tarifangebot. Es beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) für dauerhaft 39,99 Euro. Sind die 1000 Mbit/s am Wohnort des Kunden nicht verfügbar, kann dieser optional auf 500 oder 400 Mbit/s zum gleichen Preis ausweichen.

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 40 Euro wäre erheblich günstiger als der derzeit verfügbare Vodafone-Gigabit-Tarif. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

Vodafone GigaCable Max Details

Für die Umstellung in den Tarif soll nach den uns vorliegenden Informationen keine Wechselgebühr fällig werden und als Wechselprämie (nach Restlaufzeitprogramm) können manche Kunden auch bis zu 12 Monate den Basispreis sparen. Das müsste dann individuell je nach Vertrag geprüft werden.

Außerdem ist die GigaKombi anwendbar und mit dem Kombivorteil für GigaTV plus CableMax gibt es entweder 5 Euro Kombi-Rabatt oder das Sky Fußball-Bundesliga-Paket oder Sky Cinema Paket oder das Sky Sport Paket.

Zudem liegen uns Informationen vor, dass man zusätzlich den Tarif Vodafone Business CableMax für Geschäftskunden anbieten wird. Damit gibt es 1000 Mbit/s dauerhaft für 49,99 Euro (netto, exkl. MwSt.). Optional kann hier auf 500 Mbit/s ausgewichen werden. Zudem verspricht Vodafone eine Entstörung in 8 bis 12 Stunden und eine AVM FRITZ!Box ist auch inklusive.

Bitte bedenkt, dass dies alles Informationen sind, die Vodafone noch nicht offiziell kommuniziert hat. Anpassungen der Konditionen sind bis zum offiziellen Start des Angebots also noch möglich.

Vodafone: Neue Young-Tarife sind offiziell Vodafone hat heute die neuen Young-Tarife offiziell angekündigt. Am 3. Februar 2020 startet der Mobilfunkanbieter mit seinem neuen Young Tarifangebot. Es umfasst vier Mobilfunktarife von monatlich 19,99 Euro (mit zwei Gigabyte Datenvolumen) bis 37,99 Euro (mit 20 Gigabyte). Wo schon…21. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->