Vodafone GigaTV: 1 Jahr kostenlos im 3-Play-Paket

Wer seinen Vodafone Kabel-Internetvertrag im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 10. August 2021 mit GigaTV zu einem 3-Play-Paket kombiniert, erhält den Zugang zum TV-Angebot von Vodafone im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit für ein Jahr kostenfrei.

Das Angebot richtet sich laut Vodafone Pressemeldung an Neu- und Bestandskunden, die einen Kabel-Internetvertrag abschließen oder bereits haben. Berechtigt sind somit alle TV-Neukunden, die einen neuen oder bestehenden Red Internet & Phone Cable Vertrag (mit einem Internet-Tarif von mindestens 32 Mbit/s) mit „GigaTV Cable“ oder „Horizon TV“ (Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg) kombinieren.

Vodafones TV-Tarif „GigaTV Cable“ umfasst 95 TV-Sender in SD und 58 TV-Sender in HD und ist bei Vodafone ab 9,99 Euro erhältlich. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss von Vodafone. Sofern dieser nicht vorhanden ist, kann „Vodafone TV Connect“ in Verbindung mit einem TV-Tarif für 14,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden.

Listenpreis ab 13. Monat

Im Aktionszeitraum erlässt Vodafone seinen Kunden in den ersten 12 Monaten der Vertragslaufzeit die Kosten für „GigaTV Cable“ und für „TV Connect“. Ab dem 13. Monat fällt der TV-Listenpreis (14,99 € für GigaTV Cable/HorizonTV sowie ggf. das Entgelt für den Kabelanschluss in Höhe von 14,99 Euro monatlich) wieder an.

Das Angebot gilt auch für die Kombination eines Kabel-Internetvertrages mit „GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium“. In diesem Fall erhalten TV-Neukunden den Premium-TV-Tarif in den ersten 12 Monaten für 4,99 Euro pro Monat statt des regulären Preises von 14,99 Euro.

Im Tarif „GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium“ ist die neue „GigaTV Cable Box 2“ als Set-Top-Box inklusive – in allen anderen TV-Tarifen vermarktet Vodafone noch die erste Generation der GigaTV Box oder die Horizon-Box.

Für beide TV-Tarife gilt: Neukunden, die noch kein Vertragsverhältnis mit Vodafone haben, zahlen einmalig ein Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 Euro für den Kabelinternet-Vertrag. Wer den bereits abgeschlossen hat und TV-Neukunde wird, zahlt einmalig 49,99 Euro.

