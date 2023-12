Volkswagen ändert die Strategie bei neuen Autos

Volkswagen möchte die Kosten und Leistung optimieren und hat ein Performance Programm angekündigt, an dem man in den letzten Monaten gearbeitet hat. Das Ziel ist die Erreichung des 6,5-Prozent-Renditeziels in 2026, ab 2024 geht es los.

Kurz: Volkswagen möchte mehr Geld verdienen, um die Kosten des Wandels und der Inflation auszugleichen. Das passiert über mehrere Ebenen, untern anderem auch Personalabbau. Doch eine Sache finde ich interessant: Die Entwicklungszeit.

VW plant neue Autos in 36 Monaten

Bisher lag diese bei Volkswagen bei 50 Monaten, sie soll auf 36 Monate verkürzt werden. Bisher benötigte ein neues Auto also über vier Jahre bis zum Marktstart und jetzt sollen es maximal drei Jahre werden, was ein durchaus großes Ziel ist.

Volkswagen betont aber, dass das „ohne Abstriche bei Qualität und Sicherheit“ passiert und man so bis 2028 dennoch über eine Milliarde Euro sparen kann. Da bin ich gespannt, denn es wäre nicht schlecht, wenn VW schneller und flexibler wird.

Mehr Digitalisierung, neuer Antrieb, viel Konkurrenz, da hat sich Volkswagen trotz schwierigen Zeiten ein großes Ziel gesetzt. Wir werden sehen, ob das klappt oder ob die Ambitionen zu groß sind, da man sich eben auch von Personal trennen wird.

BMW hält weiter am Verbrenner in Autos fest Es gab wohl in den letzten Tagen das Gerücht, dass BMW die Entwicklungen an neuen Verbrennern für Autos eingestellt hat oder einstellen möchte. Ging an mir vorbei, aber gegenüber Autocar […]19. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->