BMW hält weiter am Verbrenner in Autos fest

Es gab wohl in den letzten Tagen das Gerücht, dass BMW die Entwicklungen an neuen Verbrennern für Autos eingestellt hat oder einstellen möchte. Ging an mir vorbei, aber gegenüber Autocar gab es heute ein offizielles Dementi von BMW.

BMW forscht an neuen Verbrennern

Entwicklungschef Frank Weber hat betont, dass das nicht nur falsch, sondern das Gegenteil der Fall sei, denn man entwickelt neue Motoren, um sich Richtlinien der Zukunft anzupassen. Es gibt sehr viel Arbeit, aber diese möchte BMW investieren.

Damit geht BMW einen anderen Weg wie beispielsweise Audi oder Mercedes, die ihre Entwicklungskosten voll in Elektroautos stecken und auch schon das Aus für Verbrenner beschlossen haben. Konkrete Ankündigungen von BMW fehlen aber.

BMW ist erfolgreich mit Elektroautos

Mal schauen, ob das eine ähnliche Aussage wie bei Wasserstoff ist, wo man immer wieder gerne öffentlich damit wirbt, aber keine Serienfahrzeuge zeigt, oder ob es neben der „Neuen Klasse“ für Elektroautos, die 2025 startet, auch nochmal eine Plattform für Verbrenner geben wird. BMW ist nämlich erfolgreich mit Elektroautos.

Ich glaube weiterhin, dass hinter solchen Aussagen viel Marketing von BMW steckt, damit gewisse Kunden der Marke treu bleiben, denn die Realität sieht so aus, dass man bei Elektroautos schon einen Vorsprung zu Audi und Mercedes aufgebaut hat.

Doch warum nicht, ich kann sogar verstehen, dass BMW öffentlich damit wirbt und ich glaube sogar, dass BMW offen für mehrere Technologien ist. Die Realität zeigt aber auch, dass man bei Elektroautos auf einem Level mit Volumenherstellern wie Stellantis ist. BMW baut das Lineup derzeit schneller als viele Konkurrenten um.

Nio legt über 1.000 km mit Elektroauto zurück Die 1.000 km sind irgendwie eine magische Grenze bei der Reichweite geworden, wenn es um Elektroautos und deren Zukunft geht. Wir haben das bei Mercedes mit einem Prototyp gesehen, bei […]18. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->