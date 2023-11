Volkswagen arbeitet „intensiv“ an einem günstigen Elektroauto

Der kommende VW ID.2, mit dem gegen 2025 zu rechnen ist, soll irgendwann bei 25.000 Euro starten. Vermutlich noch nicht zum Start, das wird ähnlich wie beim VW ID.3 sein. Doch Volkswagen plant auch ein günstiges Elektroauto darunter.

Ein möglicher VW ID.1, nennen wir ihn einfach mal so, wird kommen. Im Gespräch mit Motor.at hat Thomas Schäfer verraten, dass so ein Elektroauto die „Champions League“ sei. Volkswagen arbeitet „intensiv“ daran, so der Chef der VW-Marke.

So ein günstiges Elektroauto wird aber noch eine ganze Weile dauern, denn der VW ID.2 wird Ende 2025 gezeigt und kommt 2026, der VW ID.1 kommt später. Es dürfte also 2030 werden, bis VW wirklich einen Basispreis von ca. 20.000 Euro erreicht.

Volkswagen plant „VW-Gene“ mit ein

Warum so spät? Das Elektroauto soll „zu 100 Prozent die VW-Gene“ tragen, was am Ende bedeutet: Volkswagen wartet, bis die entsprechende Plattform dafür fertig ist.

Ich weiß nicht, ob man bei Volkswagen in dieser Preisklasse nicht auch wieder über Verbrenner-Umbauten wie beim e-up nachdenken sollte, denn Stellantis macht das und ist damit sehr erfolgreich. Und falls so ein Elektroauto wirklich erst gegen 2030 kommt, dann ist das zu spät, da die Konkurrenz hier schon ab 2025 vorlegen wird.

Elektroautos mit passender Plattform sind besser, gar keine Frage, aber das eine schließt das andere nicht aus. Mal schauen, ob der Plan für Volkswagen aufgeht.

