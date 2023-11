Der Honda e ist als Elektroauto gescheitert

Als Honda im Jahr 2017 den Urban EV als Konzept präsentierte, da gab es sehr viele positive Stimmen. 2019 folgte dann der Honda e als Serienversion und war optisch wirklich kein schlechtes Auto. Doch Honda blickte hier auf ein Problem.

Das Auto war mit Blick auf die technischen Daten zu schlecht und teuer und als der Boom der Elektroautos richtig startete, wurde der Honda e kaum gekauft. 2020 und 2021 war man in Deutschland vierstellig, doch dann ging es massiv zurück und in diesem Jahr kommt man auf knapp 100 Einheiten. Daher war es das auch bei uns.

Die Auto Bild berichtete, dass der Honda e nicht mehr konfiguriert werden kann und Honda selbst hat das mittlerweile bestätigt. In Europa wird man den Honda e also ab sofort nicht mehr anbieten und mit Blick auf den Verlauf hätte das 2024 wohl auch keiner mehr gekauft. Nächstes Jahr liegt der Fokus auf dem Honda e:Ny1.

Irgendwie schade, denn ich habe den Honda e zwar nicht oft im Alltag gesehen, was diesen Schritt erklärt, aber wenn, dann fand ich ihn immer ansprechend. So ein Modell mit attraktivem Preis und guter Technik wäre sicher gut angekommen. Wird aber nicht passieren, denn Honda hat wenig Interesse an kompakten Elektroautos.

