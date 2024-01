Volkswagen blickt auf ein Problem bei eigenen Akkus

Die Volkswagen AG ist sich nicht mehr sicher, wie und wann man PowerCo, das eigene Unternehmen für Akkus, an die Börse bringen wird. Laut Automotive News Europe wird das 2024 und 2025 definitiv nicht passieren, es habe „keine Priorität“.

VW hat Zweifel an Akkuproduktion

VW hat angeblich die Pläne verschoben, um über Investoren an mehr Geld zu kommen. Warum? Weil angeblich „Zweifel bestehen, dass das Unternehmen seine eigenen Batterien in großem Maßstab herstellen kann“. Das wäre dann ein Problem.

Ein Sprecher von PowerCo wollte sich nicht konkret dazu äußern, gab aber an, dass der Plan für eine Produktion ab 2025 weiterhin steht. Eine PowerCo-Fabrik entsteht gerade in Deutschland und 2026 soll eine weitere Fabrik in Spanien damit loslegen.

Die Frage lautet nun, ob es sich lohnt und die Volkswagen AG nicht nur die eigenen Akkus, sondern auch preislich attraktive Akkus produzieren kann. Die neuen Akkus sollen unter anderem im kommenden VW ID.2 zum Einsatz kommen. Der Markt habe sich aber in letzter Zeit verändert und Investitionen werden neu überdacht.

