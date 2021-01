Volkswagen wirbt erneut mit Laderoboter

Volkswagen zeigte vor ziemlich genau einem Jahr ein erstes Konzept für einen Laderoboter. Die Idee ist, dass dieser Roboter zum Beispiel in einer Tiefgarage zum Einsatz kommt und dort autonom Autos lädt. Der Roboter fährt dabei selbst zum Auto, steckt einen mobilen Akku an und entfernt diesen am Ende auch wieder.

Das Ziel von Volkswagen ist es, dass man neue Konzepte für die Ladeinfrastruktur entwickeln möchte und dieser Laderoboter der Volkswagen Group Components ist ein Teil davon. Nun wirbt Volkswagen mit einem Prototyp, hält sich mit den Informationen zu einem möglichen Serienprodukt allerdings weiterhin zurück.

Werden wir in ein paar Jahren kleine Roboter haben, die unsere Elektroautos in den Tiefgaragen dieser Welt mit Energie versorgen? Die Idee finde ich nicht schlecht, doch die Umsetzung schwierig, da es so viele unterschiedliche Anbieter auf dem Markt gibt. Wenn sich sowas durchsetzen soll, benötigt es einen Standard.

