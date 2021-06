VW ID.2 erst 2025: Volkswagen plant dennoch kein Comeback des e-up

Man kann darüber streiten, ab wann ein Auto als kompakt eingestuft werden kann und ich finde die Golf-Klasse durchaus kompakt. Doch so richtig kompakt wird es erst mit Modellen wie einem VW Pole oder eben auch dem elektrischen VW up.

Dank Prämie hat sich dieser sehr gut verkauft und er dominiert auch heute immer wieder die Zulassungszahlen in Deutschland. Kaufen kann man ihn aber nicht mehr und da stellt sich doch die Frage: Wird der VW e-up ein Comeback feiern?

-->

Diese Frage hat Nextmove bei Volkswagen vor Ort gestellt und die klare Ansage bekommen, dass der VW e-up endgültig Geschichte ist. Die Bestellungen werden natürlich noch abgearbeitet und manche Händler haben Modelle, aber Volkswagen hat derzeit nicht vor, dass der VW e-up ein weiteres Mal verkauft wird.

Das bedeutet auch, dass der VW ID.3 das kompakteste Elektroauto bis 2025 bleibt, denn erst dann steht der VW ID.2 (falls er so heißen wird) an. Es wäre also möglich, dass wir noch vier Jahre warten müssen, bis Volkswagen wieder ein kompaktes Elektroauto verkauft. Warum? Weil es sich finanziell derzeit einfach nicht lohnt.

Ein VW ID.3 von Škoda? Kompaktes Elektroauto soll kommen Die Volkswagen AG hat sich mit ihrer ersten richtigen Elektro-Offensive voll auf die SUVs konzentriert. Abgesehen vom VW ID.3 gibt es da aktuell keine kompakten Modelle und der Cupra Born wird erst Ende des Jahres an den Start gehen. Auch…14. Juni 2021 JETZT LESEN →

-->