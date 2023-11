Volkswagen will 2026 mit günstigen Elektroautos starten, aber…

Die Volkswagen AG spürt den Druck der Konkurrenz und die wird immer besser und schneller und man muss aufpassen, dass man langfristig nicht den Anschluss auf diesem Markt verliert. Vor allem in China hat Volkswagen sehr viel Nachholbedarf.

Volkswagen plant günstige Elektroautos

Auf dem größten Markt für Autos und Elektroautos spielt man nicht mehr vorne mit und daher hat man eine Entscheidung getroffen: China bekommt eine ganz eigene Plattform für Elektroautos und schon ab 2026 will man mit vier Modellen angreifen.

Es sind Elektroautos für um die 20.000 Euro (umgerechnet) geplant und diese neue Plattform wird unabhängig von den anderen Plattformen entwickelt. Verantwortlich ist VCTC (Volkswagen China Technology Company), so das Handelsblatt heute.

Der Fokus liegt auf einer lokalen Plattform und es ist noch unklar, ob diese Modelle später global starten werden. Doch China ist mittlerweile der wichtigste Automarkt, daher gab es im Sommer eine Partnerschaft zwischen Volkswagen und Xpeng.

Elektroautos für China lohnen sich

Ich bin eher skeptisch, was den globalen Launch angeht, jedenfalls in absehbarer Zeit, denn wir werden in den kommenden Jahren noch viel mehr Schritte wie diesen sehen, da sich exklusive Modelle (und VW besitzt diese übrigens schon) lohnen.

Volkswagen hat sich übrigens laut Quelle damit abgefunden, dass man nicht mehr die Nummer 1 in China (ist jetzt BYD) und auf der Welt (ist Toyota) ist und strebt in Zukunft einen Platz in den Top 3 an – dafür dann jedoch mit mehr Gewinnmarge.

Und falls ihr euch jetzt fragt, wie es mit den sehr preiswerten Elektroautos von VW in Deutschland aussieht: Der VW ID.1 wird eine ganze Weile dauern und ein sehr kompaktes Auto sein, bei uns liegt der Fokus ab 2025/2026 auf dem VW ID.2.

PlayStation 5 Slim startet offiziell in Deutschland Es hat sich gestern schon angedeutet und heute geht es offiziell los: Man kann die neue PlayStation 5 Slim ab sofort auch in Deutschland kaufen. Bei Sony selbst kann man […]24. November 2023 JETZT LESEN →

-->