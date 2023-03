VW ID.2: Volkswagen nennt Reichweite, Akkugrößen und Ladeleistung

Volkswagen hielt sich in der Pressemitteilung des VW ID 2all, der 2025 als VW ID.2 vorgestellt werden soll und 2026 auf den Markt kommen dürfte, mit einigen Daten zurück. Eine Angabe habe ich übersehen, aber mittlerweile wissen wir noch mehr.

Diese Informationen hat Volkswagen aber nicht öffentlich kommuniziert, man hat sie jedoch Car Maniac verraten, der ein Video des Konzeptautos veröffentlicht hat. Vor allem die Angaben zur Akkugröße habe ich bisher sonst noch nicht gesehen.

VW ID.2: Reichweite, Akkus und Ladeleistung

Der VW ID.2 wird demnach in zwei Versionen kommen, einmal mit einem 56 kWh großen Akku, der dann eine WLTP-Reichweite von ca. 450 km mitbringt, und dann gibt es noch eine Basisversion mit 38 kWh, die dann bei ca. 300 km liegen dürfte.

Beim Verbrauch geht Volkswagen also von ca. 12,4 kWh auf 100 km aus und beim kleinen Akku handelt es sich um einen LFP-Akku und beim großen Akku um einen NMC-Akku. Der große Akku wird in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen.

Wir sprechen über eine Peak-Ladeleistung von 125 kW und an der AC-Ladesäule gibt es 11 kW. Diese Angaben kennen wir so in etwa vom VW ID.3 Pure und Pro, die aber einen jeweils größeren Akku haben. Allerdings sind sie auch nicht so effizient.

VW ID.2: Preisangabe mit Vorsicht genießen

Womit wir auch bei einem weiteren Punkt wären: Volkswagen peilt 25.000 Euro an, aber dann gibt es eben einen VW ID.2 als Basis ohne Extras. Ein VW ID.2 mit 450 km Reichweite und Extras dürfte dann sicher schnell bei ca. 35.000 Euro liegen.

Der VW ID.3 Pure wird nicht mehr von Volkswagen angeboten, beim VW ID.2 gehe ich aber davon aus, dass die Basisversion kommt und bleibt. Der große VW ID.2 ist dann aber fast schon der bessere VW ID.3, da muss sich also noch etwas tun. Bei der geplanten X- und GTX-Version des VW ID.2 ist die Reichweite sicher geringer.

Die Plattform des VW ID.2 nennt sich übrigens MEB Entry (der VW ID.2 nutzt die MEB-Plattform) und sie wird bei Seat in Spanien entwickelt. Der Cupra UrbanRebel ist das sportliche Pendant zum VW ID.2, ähnlich wie beim Cupra Born und VW ID.3

