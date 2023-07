Elektroautos: Volkswagen kauft Hilfe aus China ein

Die Volkswagen AG geht nach dem Weggang von Herbert Diess neue Wege und vor ein paar Tagen war von einer ernsten Lage die Rede. Die Zukunft von VW steht auf dem Spiel, hieß es da, und in China sieht man, dass das nicht übertrieben ist.

VW und Audi kaufen in China ein

Daher holt sich die Volkswagen AG jetzt aus Hilfe aus China, denn der Markt für Elektroautos wächst dort extrem schnell und um mithalten zu können, arbeitet man mit Xpeng zusammen. Volkswagen investiert 700 Millionen Dollar in diese Marke.

Zusammen will man Elektroautos für den chinesischen Markt entwickeln und es ist eine gemeinsame Plattform für „vollvernetzte Elektro-Fahrzeuge (ICV)“ geplant. Der Fokus liegt auf China und wir wissen bisher nicht, ob diese auch exportiert werden.

Es ist bereits die zweite Partnerschaft in wenigen Tagen, denn auch Audi benötigt Hilfe aus China und arbeitet mit SAIC an neuen Elektroautos. Die Volkswagen AG versucht das positiv zu vermarkten, aber alleine schafft man es eben auch nicht.

China ist der wichtigste Automarkt

China ist der weltweit größte Markt für Autos und hat den Fokus ebenfalls voll auf Elektromobilität gelegt. Nicht nur aus Umweltgründen, denn die Transformation der Autobranche ist auch eine riesige Chance für die lokalen Automarken aus China.

Die Volkswagen AG hat zu lange am Verbrenner festgehalten und jetzt benötigt man diese Partnerschaften, um eine Chance in China zu haben. Ich gehe davon aus, dass wir die neuen Elektroautos von VW/Xpeng und Audi/SAIC vorerst nicht in Europa sehen werden, aber bin dennoch gespannt, was da langfristig geplant ist.

