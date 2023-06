Volvo EX30: Die unglaubliche Performance steht nicht im Fokus

In 3,6 Sekunden ist man mit dem neuen Volvo EX30 aus dem Stand mit 100 km/h unterwegs. Das ist eine Zeit, die man bei Sportwagen findet und selbst da ist eine Zeit von unter 4 Sekunden bei vielen Standard-Versionen nicht immer gegeben.

Volvo EX30: Das schnellste Auto von Volvo

Selbst die beste Performance-Version der Schwestermarke Polestar benötigt mehr als 4 Sekunden, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Doch Volvo will gar nicht großartig damit werben, denn laut Akhil Krishnan ist diese Zeit gar nicht so wichtig.

Man hat einfach die aktuelle Technik der Elektromobilität genommen und wollte das Elektroauto so kompakt und leicht wie möglich machen. Und so kommt es, dass der Volvo EX30 jetzt tatsächlich das stärkste Auto im ganzen Portfolio der Marke ist.

Für Akhil Krishnan spielen aber andere Dinge eine wichtigere Rolle, wie die 58 Meter, bis das Auto wieder steht. Sicherheit ist für Volvo wichtiger, man ist kein BMW oder Porsche. Ganz so unwichtig ist diese Spitzenzeit aber eben auch nicht:

Volvo wirbt schon sehr offensiv mit so einer Zeit, die, wie einige Medien bei der Ankündigung angemerkt haben, gar nicht so weit von Ferrari und Co. entfernt ist. Ja, der Vergleich hinkt, aber es gibt Kunden, denen so ein Sprint eben wichtig ist.

Elektroautos: Power nicht künstlich beschränken

Ich mag die Denkweise aber, denn warum zurückhalten, wenn es unnötig ist. In der heutigen Zeit kann man moderne Elektroautos anders unterscheiden, wenn man im Preis hochgeht, das haben andere Marken wie Tesla auch schon lange erkannt.

Es ist auch ein Punkt, den zum Beispiel bei der Volkswagen AG nicht verstehe, denn dieser neue Volvo EX30 zersägt einen VW ID.5 GTX und ist fast 2 Sekunden (das ist in meinen Augen sehr viel) schneller. Warum? Weil Volvo nicht juckt, was Polestar macht, wohingegen Volkswagen darauf achtet, was Audi und Porsche machen.

Volvo mag das Thema herunterspielen, aber ich wette, dass genau diese Power bei vielen Probefahrten ein paar Kunden vom Kauf überzeugen wird. Und warum auch nicht, bei Tesla ist es genau dieser Ansatz, der sie seit Jahren so erfolgreich macht.

Nicht umsonst hat gefühlt jeder YouTuber ein Tesla Model 3 Performance. Ja, die Software, aber warum reicht dann keine Basisversion? Weil man bei Tesla eben viel Power für „wenig“ Geld bekommt und genau da setzt Volvo mit dem EX30 auch an.

