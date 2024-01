Das neue Volkswagen? BYD überholt Tesla bei Elektroautos

Es hat sich bereits am gestrigen Morgen angedeutet und als Tesla dann am Abend die Zahlen für das vierte Quartal 2023 nannte, war klar: Es gibt eine neue Nummer 1 bei Elektroautos. Diese nennt sich BYD, was übrigens für Build Your Dreams steht.

Die Marke aus China hat in den letzten Jahren sehr viel Druck bei Autos gemacht und sich dabei vor allem auf „alternative Antriebe“ fokussiert. Früher warb man oft mit Elektroautos und Hybriden als Paket, doch mittlerweile wirbt man vollelektrisch.

BYD blickt auf 526.409 Elektroautos im vierten Quartal 2023 und Tesla auf 484.507 Elektroautos, damit wurde Tesla erstmals überholt. Mit 1,8 Millionen Elektroautos liegt man allerdings noch vor BYD im Jahr 2023, die hier auf 1,6 Millionen kommen.

BYD dürfte 2024 für sich entscheiden

Tesla verkauft zwar mit dem Model Y das meistverkaufte Auto der Welt, aber es gibt eben kein Modell darunter und da bietet BYD ein deutlich größeres Portfolio mit mehr Optionen an. Daher dürfte BYD in diesem Jahr sicher an Tesla vorbeiziehen.

Wir haben also vermutlich Anfang 2025 eine neue Nummer 1 bei Elektroautos, ein Ziel, welches sich eigentlich Volkswagen gesetzt hat. Die hinken BYD und Tesla aber mittlerweile weit hinterher und werden diese Zahlen wohl eher nicht erreichen.

Elektroautos sind die Zukunft der Branche und damit deutet sich an, dass VW und Toyota als Platzhirsche in ein paar Jahren abgelöst werden könnten. Und Toyota ist im Moment übrigens noch nicht einmal in den Top 10 bei Elektroautos zu finden.

Der große Wandel der Automobilbranche

Es erinnert ein bisschen an den Wandel bei Smartphones vor ein paar Jahren, eine Disruption ist auch immer eine Chance, die etablierten Marken von der Spitze zu stoßen. BYD hat diese Chance jedenfalls erkannt und scheint sie voll zu nutzen.

Und bevor jetzt jemand denkt: Moment, BYD, die fahren doch kaum auf deutschen Straßen herum? Ja, aber in anderen Ländern ist das anders, ich habe dies letztes Jahr schon in Norwegen gesehen und vor allem in China ist BYD gut aufgestellt.

Konkurrenz belebt das Geschäft, ich hoffe aber, dass die Volkswagen AG in diesem Wettstreit nicht komplett abgehängt wird. Derzeit deutet sich an, dass SAIC aus China den dritten Platz bei Elektroautos einnehmen wird, was doch schade wäre.

Schauen wir mal, wie sich das 2024 entwickelt, aber BYD hat spätestens jetzt ganz klar gezeigt, dass man eine Marke für die Zukunft ist. Ich hätte jedenfalls noch nicht gedacht, dass es bereits 2023 eine Marke gibt, die Tesla beim Volumen ablöst.

