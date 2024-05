Vonovia: 120.000 Haushalte landen im Vodafone-Kabelnetz

Vonovia und Vodafone haben ihre Zusammenarbeit bei der Medienversorgung der Mieter deutlich ausgeweitet.

Ab Juli 2024 werden bundesweit weitere 120.000 Wohneinheiten neu an das Glasfaserkabelnetz von Vodafone angeschlossen. Diese Wohnungen, die bisher überwiegend mit DSL-Technologie versorgt wurden, erhalten dann Zugang zu schnellem Internet und TV-Diensten von Vodafone. Ein entsprechender Vertrag wurde in der Vonovia-Zentrale in Bochum unterzeichnet.

Vodafone Kabelnetz als Option für Internet und TV

Für die betroffenen Mieter bedeutet dies eine neue Möglichkeit des Fernseh- und Internetzugangs. Während viele Wohnungen bisher über DSL-Dienste von Wettbewerbern versorgt wurden, steht den Mietern nun zusätzlich das Kabelnetz von Vodafone zur Verfügung. Für das TV-Signal können sie einen Direktvertrag mit Vodafone abschließen, zumal die Umlagefähigkeit für Kabel-TV entfällt. Vonovia will die Mieter über den genauen Zeitpunkt der Umstellung und die neuen Angebote informieren.

Vodafone bietet ein breites TV- und Internet-Angebot, darunter den Basis-Fernsehtarif „TV Connect Start’“ mit 97 Programmen, davon 28 in HD-Qualität. Darüber hinaus können Mieter mit der Option „Giga-TV“ mehr Sender in HD empfangen, zeitversetzt fernsehen und Streaming-Dienste nutzen. Das Internet über den Kabelanschluss ermöglicht Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s.

