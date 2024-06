Game of Thrones: Neue Details zu den Spin-offs

In ein paar Tagen startet die zweite Staffel von House of the Dragon und das ist Grund für Marketing, kein Zufall also, dass wir neue Details rund um Spin-off von Game of Thrones bekommen. Fangen wir direkt mit House of the Dragon an.

Hier wird es eine dritte Staffel geben, das hat HBO jetzt offiziell bestätigt. Anfang des Jahres haben wir bereits erfahren, dass diese direkt bestellt wurde, man hat aber den Start der neuen Staffel abgewartet, um diese Nachricht zu verkünden.

HBO wollte noch nicht verraten, ob es die letzte Staffel sein wird, aber George R.R. Martin bezeichnete einst drei Staffeln als optimal für diese Serie. Er hat außerdem bestätigt, dass die Pilotfolge für „Ten Thousand Ships“ jetzt bei HBO geplant wird.

Dieses Spin-off wurde schon vor zwei Jahren mit weiteren GoT-Serien bestätigt, wobei eine davon mittlerweile gescheitert ist. Die Serie rund um „Nymeria and the Rhoynar“ sei aber laut George R.R. Martin sicher und er freut sich schon darauf.

Amazon Alexa steht angeblich vor Problemen Amazon schaut der Konkurrenz derzeit zu, wie sie ihre modernen KI-Dienste zeigen und einführen und selbst wenn sie auf externe Anbieter setzen, wie Apple mit der neuen Apple Intelligence, es […]14. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->