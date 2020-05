VW ID.3: Volkswagen plant ID. Stores

Der VW ID.3 wird eines der wichtigsten Produkte für Volkswagen und soll sowas wie der Golf für das neue Zeitalter der E-Mobilität werden. Ab dem 17. Juni wird man die 1st Edition bestellen können und irgendwann im Spätsommer oder Herbst dürfte dann sicher auch der normale VW ID.3 angeboten werden.

Volkswagen plant mehrere ID. Stores

Passend zum Marktstart vom VW ID.3 plant Volkswagen nun sogenannte ID. Stores in Deutschland. Den ersten wird es in der Gläsernen Manufaktur in Dresden geben, wo der VW ID.3 gebaut wird, danach folgen München und weitere Städte.

Beim ID. Store handelt es sich um das Konzept von einem Pop-Up-Store, das sind also keine Geschäfte, über die Volkswagen dauerhaft seine Autos zeigen möchte. Der Konzern sucht „besucherstarke Standorte“ und will dort vor Ort für den neuen VW ID.3 werben. Man kann das Auto auch vor Ort konfigurieren.

Der Kauf findet beim Start aber zunächst bei einem Händler in der Nähe statt und „in Zukunft sind auch online Bestellungen möglich“. Vielleicht wäre es in einer so schwierigen Zeit wie jetzt angebracht, dass man direkt auf den Online-Kauf setzt – Volkswagen will es sich aber wohl nicht mit Händlern verscherzen.

Der ID. Store in der Gläsernen Manufaktur soll dauerhaft bleiben und nach dem Marktstart will man vor Ort auch Probefahrten bei den ID. Stores anbieten. In München öffnet der ID. Store im Juli, weitere Termine und Städte wurden bisher aber noch nicht kommuniziert. Mal schauen, ob der VW ID.4 dann ebenfalls in den ID. Store zu sehen sein wird, er soll immerhin auch noch 2020 kommen.

