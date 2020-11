VW ID.3: Volkswagen überholt Tesla Model 3

Volkswagen liefert den VW ID.3 seit September an erste Kunden aus und nun hat man das Tesla Model 3 bereits abgelöst. Laut Jato Dynamics war der VW ID.3 im Oktober mit 10.475 Einheiten bereits das meistverkaufte Elektroauto in Europa.

Der VW ID.3 wird aktuell nur in Europa verkauft, daher können wir nur diesen Markt vergleichen. Mit dem VW ID.4 wird Volkswagen dann auch global antreten (beim VW ID.3 ist das noch unklar). Doch diese Meldung klingt imposanter, als sie ist.

VW ID.3: Zahlen mit Vorsicht genießen

Herbert Diess stellte sich vor ein paar Wochen hin und gab an, dass es jetzt ein Wettrennen mit Tesla wird und nun könnte man doch schon direkt vermuten, dass der VW ID.3 dieses gewonnen hat. Die Zahlen liefern aber einen falschen Eindruck, denn Volkswagen hat in den letzten Monaten viele Autos vorproduziert.

Wie einige von euch sicher wissen hatte Volkswagen noch viele Probleme mit der Software und konnte den VW ID.3 nicht wie geplant im Frühjahr/Sommer an die Kunden ausliefern. Doch man entschied sich dazu die Massenproduktion trotzdem anlaufen zu lassen und platzierte die fertige Hardware einfach auf einer Halde.

Aktuell wird einfach nur die finale Software aufgespielt und dann geht das Auto an die Kunden. Die Einheiten, die aktuell ausgeliefert werden, sind also schon lange produziert und stehen seit Monaten bei Volkswagen. Daher gibt es momentan so einen Push, da man über 20.000 Einheiten vom VW ID.3 vorproduziert hat.

VW ID.3: Wie wird es 2021 sein?

Ich vermute mal, dass Volkswagen auch im Dezember und Januar noch eine sehr große Anzahl an Einheiten ausliefern wird. Doch wirklich interessant wird es, wenn die Vorbesteller alle versorgt sind. Wie wird sich der VW ID.3 also im Frühjahr und Sommer 2021 schlagen? Ich gehe davon aus, dass die Nachfrage hoch bleiben wird, da der Marktanteil von Elektroautos aktuell sehr schnell wächst. Doch wird der VW ID.3 die Spitzenposition kommendes Jahr durchgehend halten können?

