Volkswagen: EPA-Reichweite für den VW ID.4

Volkswagen wird in den kommenden Tagen die ersten Einheiten vom VW ID.4 an Kunden ausliefern, unter anderem auch in den USA. Und dort muss man sich der Environmental Protection Agency stellen, die eine EPA-Reichweite ausstellt.

Neben dem WLTP-Wert ist das ein weitere Anhaltspunkt für die reale Reichweite von einem Elektroauto. Der EPA-Wert ist vielleicht noch etwas zuverlässiger, als der WLTP-Wert. Wobei beide nicht den realen Verbrauch abbilden können, denn der ist subjektiv. Doch man bekommt als Käufer eben einen guten Anhaltspunkt.

VW ID.4 kommt knapp 400 km weit

Wie Electrek berichtet, liegt der EPA-Wert beim VW ID.4 bei 250 Meilen, sprich knapp 400 Kilometern. Das gilt für die große Version mit 77 kWh (netto) und die Version mit einem Elektromotor. Volkswagen spricht hier von knapp 520 km nach WLTP-Standard. Die kleine Version (52 kWh) wurde bisher nicht getestet.

Zum Vergleich: Das Tesla Model Y kommt auf 524 km Reichweite beim EPA-Wert, allerdings mit der Dual-Motor-Version (die folgt bei Volkswagen erst 2021, doch diese dürfte nicht mehr Reichweite haben, eher weniger). Es liegt also noch ein weiter Weg vor Volkswagen, wenn Tesla hier wirklich der Maßstab sein soll.

Was ich ein bisschen schade finde, ist das Maximum von 125 kW beim Laden, ein Model 3 oder Model Y schaffen am Supercharger bis zu 250 kW am Anfang. In der Preisklasse (die VW ID.4 1st Edition kostet knapp 50.000 Euro) hätte ich mir so eine Option auch gewünscht. Mal schauen, wie sich das 2021 entwickeln wird.

