VW ID.4: Volkswagen bietet neue Version an

Volkswagen wird in den kommenden Tagen die ersten Einheiten vom VW ID.4 in der 1st Edition an Kunden ausliefern, doch der Konfigurator für die normale Version ging bereits Anfang Januar online. Jetzt gibt es bei Volkswagen eine neue Version.

VW ID.4 Pure und VW ID.4 Pro

Der VW ID.4 kann jetzt in zwei Akkugrößen bestellt werden, die es dann in jeweils unterschiedlichen Ausstattungsvarianten gibt. Volkswagen teilt den VW ID.4 in zwei Größen ein: Pure mit 52 kW und Pro mit 77 kW. Die große Version wird bereits mit 6 Versionen angeboten, die Basisversion startet aber zunächst mit 3 Versionen.

Der Basispreis liegt nun bei 38.450 Euro und Volkswagen hat heute erneut betont, dass im Laufe des Jahres der VW ID.4 GTX folgen wird. Diese Version kommt mit Dual-Motor und mehr Power (es dürften knapp 300 PS sein). Wir gehen davon aus, dass Volkswagen die GTX-Version noch im ersten Quartal 2021 vorstellen wird.

Volkswagen plant 100.000+ Einheiten für 2021

Das Ziel ist es, dass man in diesem Jahr „deutlich mehr als 100.000“ Einheiten vom VW ID.4 ausliefert, denn es soll das erste „Weltauto“ der ID-Reihe werden. Stand heute gibt es laut Volkswagen gut 17.000 Auftragseingänge. Mit dem VW ID.4 will man nach Europa jetzt auch in den USA und vor allem auch China angreifen.

Falls ihr ein bisschen mit dem Konfigurator herumspielen wollt, dann schaut mal bei Volkswagen vorbei. Die Auslieferungen sollen im März starten und der VW ID.4 wird aktuell, wie auch der VW ID.3 letztes Jahr, vorproduziert. Es dürfte also in den kommenden Monaten einen Schwung an Modellen geben, die beim Kunden laden.

