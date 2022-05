VW ID. 7 Tourer: Der Elektro-Kombi von Volkswagen kommt

Der VW ID Space Vizzion von 2019 wird bald Realität, denn Volkswagen hat für 2023 endlich mal eine elektrische Limousine geplant. Damit wird der Passat als rein elektrische Version kommen – und wir sehen hier auch den ersten Elektro-Kombi.

Die normale Limousine wird wohl der VW ID.6 in Europa, doch wir wissen seit 2021 auch, dass Volkswagen mit VW ID.7 als Bezeichnung liebäugelt. Bei AMS hat man jetzt einen neuen Patentantrag gefunden, der auf einen VW ID.7 Tourer hindeutet.

Es wird also ein bisschen komplexer bei den Namen. In China gibt es bereits den VW ID.6 Crozz und VW ID.6 X, in Europa werden wir den VW ID.6 als Limousine kennen und der elektrische Kombi-Passat wird dann wohl der VW ID.7 Tourer.

Finde ich nicht ganz optimal, aber ich finde es auch quatsch, dass der VW ID.5 als eigenes Modell vermarktet wird, obwohl es nur ein VW ID.4 Coupé ist. Volkswagen hat sich vermutlich schon etwas dabei gedacht, als man die ID-Reihe startete.

