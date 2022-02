VW ID.6 könnte elektrischer Passat werden

Volkswagen testet derzeit eine Elektro-Limousine namen Aero-B im Alltag, die ab 2023 als elektrischer Passat vermarktet werden könnte. Diese soll ebenfalls die MEB-Plattform für Elektroautos nutzen und schon sehr bald gezeigt werden.

VW ID.6 auf der Auto China erwartet

Im April wird es laut Automobilwoche ein „seriennahes“ Fahrzeug für die Auto China geben, quasi ein letztes Konzept, was sich aber nicht mehr großartig von dem unterscheiden wird, was uns kommendes Jahr erwartet. Und wie heißt das Modell?

Wir sind bisher vom VW ID.7 ausgegangen, da das die nächste Zahl wäre. Doch der elektrische Passat soll als VW ID.6 vermarktet werden. Moment, gibt es nicht schon einen VW ID.6? Richtig, das ist ein neuer Elektro-SUV, der exklusiv für China ist.

Genau genommen gibt es dort den VW ID.6 Crozz und VW ID.6 X, der VW ID.6 soll dann die Limousine werden. Und etwas mehr als ein Jahr später soll der VW ID.6 als Kombi nachgereicht werden, wobei es auch ein Shooting Brake werden könnte.

Die Bezeichnung „VW ID.8“ will man angeblich für einen elektrischen Touareg nutzen, was ist also mit dem VW ID.7? Da überlegt man noch, ob dieser Name für Project Trinity genutzt wird. Da könnte es dann auch noch einen VW ID.7 X geben.

Das X steht also (wie beim VW ID.2) für die SUV-Version einiger ID-Modelle.

Volkswagen möchte Project Trinity gegen 2025 oder 2026 auf den Markt bringen, da man aber eine komplett neue Elektro-Plattform nutzt und das ein sehr wichtiger Schritt wird, wäre auch ein eigener Name (wie jetzt beim VW ID Buzz) denkbar.

