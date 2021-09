Habt ihr morgen schon etwas vor?

Morgen sind Bundestagswahlen in Deutschland, es geht um den 20. Deutschen Bundestag und ihr könnt zwischen 8 und 18 Uhr eine Entscheidung treffen (sofern ihr das nicht schon in den letzten Tagen oder Wochen via Briefwahl getan habt).

Geht wählen. Das hier soll kein Aufruf für eine bestimmte Partei oder Richtung sein und ich will euch auch nicht damit nerven, was ich wähle. Wichtig ist nur, dass ihr wählen geht. Ich weiß, dass die Auswahl morgen vielen nicht zusagt und es für viele keine optimale Partei gibt. Nicht wählen zu gehen ist aber keine gute Alternative.

Informiert euch heute nochmal in Ruhe, macht vielleicht noch den Wahl-O-Mat und geht wählen. Das war es schon, wir wünschen euch ein schönes Restwochenende.

