waipu.tv startet bei „Deutsche Glasfaser“

Kunden von Deutsche Glasfaser können, wie von uns bereits vorab berichtet, seit dieser Woche das neue Angebot von waipu.tv nutzen.

Im Rahmen der geschlossenen Kooperation zwischen Deutsche Glasfaser und waipu.tv können Neukunden waipu.tv direkt buchen und über ihre Deutsche Glasfaser-Rechnung bezahlen. Alle Bestandskunden werden zudem ab 2023 schrittweise und automatisch auf das neue IPTV-Angebot umgestellt.

Den Privatkunden von Deutsche Glasfaser stehen zwei Angebote zur Auswahl: das „waipu.tv Comfort“-Paket für monatlich 6,99 Euro und das „waipu.tv Perfect Plus“-Paket für monatlich 12,99 Euro. Gut zu wissen: waipu.tv dreht in Kürze an der Preisschraube, was Kunden von Deutsche Glasfaser mit dem neuen Angebot dann nicht stören dürfte, denn sie zahlen jeweils 1 Euro weniger pro Monat für das Comfort-Paket.

Das Comfort-Paket beinhaltet unter anderem neben linearem Fernsehen mit mehr als 140 Sendern auch einen 50 Stunden Aufnahmespeicher. Kunden, die „waipu.tv Perfect Plus“ buchen, haben Zugriff auf über 200 Sender, HD-Qualität, 300 Stunden Aufnahmespeicher und mehr als 50 Pay-TV-Kanäle.

Der Service von waipu.tv ist über alle gängigen Endgeräte und Betriebssysteme nutzbar – auch parallel auf bis zu vier Geräten. Alle Informationen zu den Leistungen der buchbaren Pakete sind online zu finden.

