James Bond startet durch: 007-Filme landen bei Amazon Prime Video

Ab sofort sind wie erwartet zahlreiche Filme der 007-Reihe bei Amazon Prime Video verfügbar. MGM gehört mittlerweile zu Amazon und daher kann man frei darüber entscheiden. Es soll sich aber dennoch um eine zeitlich begrenzte Aktion handeln.

Wie lange gibt es die Filme mit James Bond bei Amazon Prime Video? Das wissen wir leider weiterhin nicht. Und es gibt wie erwähnt eine Ausnahme: James Bond 007: Keine Zeit zu sterben ist nicht kostenlos bei Amazon Prime Video verfügbar.

Warum? Da hat sich Sky die Rechte vor dem MGM-Amazon-Deal gesichert und wer diesen Film streamen möchte, der schaut dort vorbei. Wer die älteren 007-Filme bei Amazon Prime Video schauen möchte, der sucht am besten bei Amazon danach.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Liste der verfügbaren Bond-Filme: Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, On Her Majesty’s Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights, Licence to Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre.

Samsung QN100: Neues Mini-LED-Flaggschiff mit 5.000 nits Mini-LEDs und OLED werden momentan gerne vergleichen, denn beide haben Vorteile und Nachteile. Ich habe mich in diesem Jahr für Mini-LEDs entschieden, was nicht heißt, dass ich nicht wieder wechsle, aber ich mag die hohe Helligkeit. Samsung QN100B: Neues TV-Flaggschiff…30. September 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->