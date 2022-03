Internetfernsehen: Deutsche Glasfaser setzt auf waipu.tv

„Deutsche Glasfaser“ hat eine Partnerschaft mit waipu.tv geschlossen, einem Anbieter für Internetfernsehen in Deutschland. Endkunden erhalten damit künftig Zugriff auf das TV-Angebot, das auf Streaming-Technologie basiert.

Deutsche Glasfaser Kunden, die das aktuelle TV-Angebot beziehen, erhalten ab dem nächsten Jahr das neue Angebot von waipu.tv. Neukunden können waipu.tv bereits Ende dieses Jahres buchen. Auch die Wholesale-Partner (Großhandel/Weitervertrieb) in Deutschland bekommen die Möglichkeit, zu waipu.tv zu wechseln.

Das Geschäft der Tochtergesellschaft BrightBlue, über die Deutsche Glasfaser bisher ihr Produkt für Internetfernsehen bezieht, wird nicht weiter betrieben. Deutsche Glasfaser will sich so konsequent auf das Kerngeschäft konzentrieren, wie man in der Pressemeldung zur Kooperation angab.

Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum Deutschlands voran und werden in den nächsten Jahren weiter signifikant wachsen. Als Marktführer für Internet-Fernsehen in Deutschland bringt waipu.tv genau die Technologie und Expertise ein, die wir für unser Wachstum benötigen. Wir freuen uns, unseren Kunden durch die Zusammenarbeit ein noch umfassenderes Angebot zu bieten und die steigenden Ansprüche an ihr Fernseherlebnis zu erfüllen. – Jens Müller, CFO bei Deutsche Glasfaser

