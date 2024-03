Wartungsarbeiten: DHL Packstationen vorübergehend nicht nutzbar

DHL informiert über anstehende Wartungsarbeiten an Packstationen. Am heutigen Samstag, den 9. März 2024, stehen die Packstationen aufgrund von Wartungsarbeiten von 17:00 bis voraussichtlich morgen, Sonntag 13:00 Uhr, nur eingeschränkt zur Verfügung. Wichtig zu wissen: In diesem Zeitraum können zudem die app-gesteuerten Packstationen nicht genutzt werden. Von denen gibt es inzwischen immer mehr.

Der Zeitraum ist – wenn alles klappt – überschaubar, sodass dies die meisten Kunden wenig stören dürfte. Dennoch ist das Wartungsfenster diesmal etwas länger als in der Vergangenheit. Im Hinterkopf kann man die Wartungsarbeiten daher auf jeden Fall behalten, um in dieser Zeit keine Retoure in eine Packstation legen zu wollen.

