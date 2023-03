Weniger Werbung: YouTube streicht im April ein altes Format

Es gibt mehrere Wege, wie euch YouTube mit Werbung in einem Video begrüßt. Die beliebteste und lukrativste Art sind kurze Werbeclips vor einem Video oder in einem Video. Doch es gibt noch mehr Wege, wie normale Werbeanzeigen auf der Seite.

Ein altes Format werden viele von euch vielleicht gar nicht mehr so häufig sehen, denn es gibt auch die Overlay-Werbeanzeigen, also ein Pop-up am unteren Rand:

Diese sind nicht nur unbeliebt, sie sind auch nicht lukrativ und sie werden sowieso nur am Desktop im Browser angezeigt. Und weil sich das nicht mehr rechnet, macht Google kurzen Prozess und entfernt diese Art der Werbung ab dem 6. April 2023.

Google geht davon aus, dass es so gut wie keinen Effekt auf den Umsatz haben wird, denn der Fokus von YouTube liegt sowieso auf anderen Plattformen und die Nutzer haben sowieso kaum damit interagiert. Ich behaupte mal: Die meisten Klicks sind aus Versehen entstanden, als man dieses nervige Pop-up entfernen wollte.

