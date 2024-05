Wettbewerbsfähigkeit: Mehrheit glaubt an Glasfaser

Eine aktuelle Studie von E.ON Deutschland zeigt, dass rund 80 Prozent der Deutschen die schnelle Glasfasertechnologie als entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Landes ansehen. Zudem fordern vier von fünf Befragten eine flächendeckende Versorgung Deutschlands mit Glasfaseranschlüssen.

Die Umfrage zeigt auch, dass Glasfaser im privaten Bereich an Bedeutung gewinnt. Rund drei Viertel der Befragten sehen bereits heute einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Mehrheit geht davon aus, dass Glasfaser auch für Privathaushalte in Zukunft unverzichtbar sein wird.

Trotz des wachsenden Bewusstseins gibt es noch Wissenslücken bei den Verbrauchern, insbesondere über die Kosten und die verschiedenen Arten von Glasfaseranschlüssen. Eine bessere Aufklärung über die Vorteile und Unterschiede ist daher notwendig, um die flächendeckende Verbreitung dieser Technologie zu fördern.

Die Entscheidung, ob Glasfaser im privaten Zuhause installiert wird oder nicht, hängt von zahlreichen Faktoren wie bspw. der individuellen Wohnsituation ab. Damit Glasfasertechnologie unabhängig davon jedoch flächendeckend weiter verbreitet werden kann, ist zunächst weitere Aufklärung zu den Vorteilen und Besonderheiten notwendig. Über 42 Prozent wissen etwa nicht, dass Bau- und Installationskosten für einen Glasfaserhausanschluss in zu erschließenden Ausbaugebieten oftmals von den Anbietern eigenwirtschaftlich bzw. -finanziert übernommen werden. Auch bei den Details zu den unterschiedlichen Anschlüssen gibt es noch Wissenslücken: Rund sechs von zehn Befragten geben an, die Unterschiede zwischen „Fiber-to-the-Home“ (FTTH), „Fiber-to-the-Building“ (FTTB) und „Fiber-to-the-Curb“ (FTTC) nicht zu kennen. Bei FTTH-Verbindungen wird eine Glasfaserleitung bis in die Wohnung gelegt, sie bieten die höchsten Bandbreiten und die größtmögliche Stabilität. Bei den weiteren Anschlussarten reicht die Glasfaserleitung entweder bis zum Gebäude (FTTB) oder bis zum Bordstein (FTTC).