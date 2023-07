Wie weit ist es bis zur nächsten Schnellladestation für Elektroautos?

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat den „Deutschlandatlas“ aktualisiert. Über 30 Karten liefern frische Daten.

Neu ist der Deutschlandatlas nicht, aber ein erneuerter Blick lohnt immer dann, wenn wieder frische Daten eingepflegt wurden. Dies ist nun für immerhin 30 Karten der Fall. Unter anderem wird die Frage beantwortet, wie weit es bis zur nächsten Schnellladestation für Elektroautos ist. Dazu heißt es:

Im Mittel liegt die nächste öffentlich zugängliche Normalladestation für Elektroautos in Deutschland mit dem Pkw 7 Minuten entfernt, die nächste Schnellladestation 12 Minuten. In 82 Prozent der Gemeinden kann die nächste Normalladestation für Elektroautos mit dem Pkw in ungefähr 10 Minuten Fahrzeit erreicht werden, die nächste Schnellladestation kann in 43 Prozent der Gemeinden in 10 Minuten erreicht werden.

Der Deutschlandatlas, der in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bundesministerien entstanden ist, zeigt die Vielfalt der Lebensbedingungen in Deutschland. Auf insgesamt 75 interaktiven Karten werden wichtige Fakten zum Leben in Deutschland dargestellt, von Infrastruktur und Demografie bis hin zu Gesundheitsversorgung und Sicherheit.

Interessante Karten gibt es viele, für das Themengebiet dieses Blogs sind folgende Karten besonders interessant:

