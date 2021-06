Windows 11: Neue Hardware noch 2021 und Update erst 2022

Windows 11 ist offiziell und eine der größten Neuerungen ist die Integration von Android-Apps. Nun wird Microsoft die neue Version testen und man hat auf dem Event bestätigt, dass es noch in diesem Jahr die ersten Geräte geben wird.

Tom Warren hat nun zwei Hinweise auf einem Screenshot entdeckt, einer deutet auf ein neues Surface-Lineup und der andere einen Release im Oktober hin. Es wäre sehr gut möglich, dass diese beiden Dinge sogar zeitgleich passieren.

-->

Microsoft totally teased the Windows 11 October release date during its event last week, and there's no doubt a new Surface will arrive in October, too pic.twitter.com/PinuXod0Ja

Doch wie sieht es mit einem Update für aktuelle Geräte mit Windows 10 aus? Das wird erst Anfang 2022 starten. Der Fokus liegt also logischerweise auf der neuen Hardware für Weihnachten und dann erst auf der alten Hardware für 2022.

Der Rollout von Windows 11 scheint auch so geplant zu sein, dass man sich ein halbes Jahr dafür Zeit nehmen wird. Windows 11 ist übrigens kostenlos, die Zeiten von kostenpflichtigen Updates sind vorbei, das macht kein Nutzer mehr mit.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.