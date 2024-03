Windows 11: Neue Preview legt Fokus auf Microsoft Teams und Copilot

Das Windows Preview Testprogramm von Microsoft ist eine gute Möglichkeit zum ausgiebigen Testen neuer Funktionen und Anpassungen für kommende Versionen des Betriebssystems oder auch für einen Blick in die Zukunft von Windows 11. Nachdem einige Wochen keine neue Vorabversion veröffentlicht wurde, ist nun mit dem Insider Preview Build mit der Versionsnummer 23511 eine größere Testversion für alle registrierten Tester erschienen.

Windows Insider Preview: Es kann wieder getestet werden

In der veröffentlichten Insider Preview Build wird der Schwerpunkt auf die Programme Microsoft Teams und Windows Copilot gelegt. Benutzer von Windows Teams werden die Änderung sofort nach der Installation bemerken: Die neue Version fasst zwei Konten, „Arbeit“ und „Persönlich/Privat“, in einer Programmoberfläche zusammen.

Microsoft hat diesen Schritt bereits vor einiger Zeit angekündigt und mit diesem Preview Build den Startschuss für die Umsetzung gegeben. Auch sehr hilfreich: In den Benachrichtigungen ist nun auch deutlicher zu erkennen, von welchem Konto man die jeweilige Nachricht erhalten haben.

Darüber hinaus hat Microsoft auch an Copilot gearbeitet: So kann der Assistent mit künstlicher Intelligenz mehr Anfragen wie „Zeig mir den Akkustand“ oder „Schalte Bluetooth ein“ verarbeiten und dank Power Automate auch zusammenhängende Aufträge wie „Listet die 5 höchsten Berge der Welt in einer Excel-Datei auf“. Dazu ist allerdings das Plugin Power Automate erforderlich, das aus dem Windows Store heruntergeladen werden kann.

Wie bei jedem Insider Build wurden auch in dieser Vorabversion außerdem etliche Änderungen und Verbesserungen vorgenommen, wie aus den Release Notes zu entnehmen ist. Weitere Informationen und Details gibt es wie immer im Windows Insider Blog zum Nachlesen.

-->