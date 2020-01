winSIM Allnet-Flat: Zwei Tarife im Preis gesenkt

Das Mobilfunkportal winSIM bietet ab sofort den Tarif LTE All 1 GB mit 1 GB LTE-Datenvolumen zu einem rabattierten Preis von 4,99 Euro monatlich an. Und auch für den Tarif winSIM LTE All 5 GB geht es preislich bergab, denn dieser kostet nun 7,99 Euro pro Monat.

Die beiden Tarife der Drillisch-Marke sind auf Wunsch als flexible Variante mit einem Monat Laufzeit verfügbar, dann wird allerdings ein Bereitstellungspreis von einmalig 9,99 Euro fällig. Beide winSIM-Allnet-Flat-Tarife können bis zum 31. Januar 2020 um 11 Uhr gebucht werden.

winSIM: Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Der winSIM LTE-Aktionstarif mit einem reduzierten Grundpreis beinhaltet neben dem mobilen Datenvolumen auch eine SMS- sowie Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze. Ebenfalls ist die jeweilige Flatrate für die Nutzung im EU-Ausland an Bord.

Die Nutzer des Tarifs können die integrierte Datenautomatik zudem im Kundencenter von winSIM abschalten. Auch bei diesem Drillisch-Tarif ist man wie üblich im Netz von Telefónica unterwegs.

winSIM LTE All 1 GB Aktionsdetails

1 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar)

mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar) 2 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr = 4,99 Euro monatlich statt 6,99 Euro

monatlich statt 6,99 Euro Monatlich kündbar oder 24 Monate Laufzeit, 0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Flatrate Telefonie

Flatrate SMS

Flatrate EU-Ausland

winSIM LTE All 5 GB Aktionsdetails

5 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar)

mit bis zu 50 MBit/s (im Netz von Telefónica Deutschland, Datenautomatik abwählbar) 5 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr = 7,99 Euro monatlich statt 12,99 Euro

monatlich statt 12,99 Euro Monatlich kündbar oder 24 Monate Laufzeit, 0 Euro Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Flatrate Telefonie

Flatrate SMS

Flatrate EU-Ausland

Neukunden erhalten auch einen Wechselbonus in Höhe von 10 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter als Drillisch Online zu winSIM.de.

