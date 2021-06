WitcherCon: Netflix und CD Project Red planen Witcher-Event

Fans von The Witcher könnten am 9. Juli voll auf ihre Kosten kommen, denn Netflix und CD Project Red haben zur ersten WitcherCon geladen. Hier wird es News und Entertainment rund um The Witcher geben – mit einer klaren Ansage.

Ein neues Spiel wird an diesem Tag nicht angekündigt. Es wäre aber möglich, dass wir das Datum für die Next-Gen-Version von The Witcher 3 bekommen, denn die soll noch 2021 kommen und vielleicht ist diese bereits fertiggestellt.

-->

Da Netflix an diesem Event beteiligt ist, werden wir sicher auch Details zur zweiten Staffel von The Witcher bekommen. Die soll ebenfalls noch 2021 kommen und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass man uns ein Datum nennt.

-->