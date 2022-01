Withings Body Scan offiziell vorgestellt

Withings hat die CES 2022 genutzt, um eine neue Waage vorzustellen, das letzte Produkt ist schon eine Weile her. Und dieses Mal gibt es sogar ein ganz frisches Spitzenmodell namens Withings Body Scan, welches noch 2022 kommen soll.

Die neue Waage verzögert sich etwas, da Withings laut eigenen Angaben noch mit Kardiolog:innen, Diabetolog:innen und Neurolog:innen arbeitet und erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer CE-Zulassung rechnet – wir haben also kein Datum.

Withings Body Scan mit EKG und mehr

Was ist neu? Es gibt neue Sensoren, die nicht nur einen präziseren „Body Scan“ für Körperfett und Co. ermöglichen sollen, es gibt auch ein 6-Kanal-EKG und über die App kann man sich Tipps von Gesundheitsexpert:innen und Coaches holen.

Withings will also nicht nur eine smarte Waage anbieten, mit diesem Produkt will man sich mehr auf die komplette Körperzusammensetzung fokussieren uns spricht von der erstmalige Erkennung von peripherer Neuropathie von zu Hause aus:

In Deutschland entwickelt unter den 6,7 Millionen Diabeteskranken rund jede:r Dritte eine Nervenerkrankung. Neuropathie ist eine häufige Komplikation im Zusammenhang mit Diabetes, die durch die Schädigung kleiner Nerven gekennzeichnet ist. Die Degeneration kleiner Nervenfasern reduziert die Innervation der Schweißdrüsen. Unbehandelte Neuropathie kann zu Fußgeschwüren, Amputationen und einem erhöhten Sterberisiko führen. Vielen Arztpraxen fehlt jedoch die Ausrüstung, um Neuropathie zu erkennen. Mit Body Scan können Nutzer:innen erstmals die Nervenaktivität zuhause messen.

Eine durchaus teure Waage, aber das erste smarte Produkt dieser Art, welches ich interessant finde, da man auch die Hände für die Messung mit einbezieht. Es gibt schon Körperfettwaagen, aber nur über die Füße ist das leider viel zu ungenau.

Schade, dass die Waage erst in der zweiten Jahreshälfte und somit zum Herbst oder Winter kommt, das wäre doch jetzt ein optimales Produkt für den Start ins neue Jahr und die vielen Diäten. Die Zulassung benötigt aber noch etwas Zeit.

