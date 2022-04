Wolf Like Me: Comedy-Fantasy-Serie bei Prime Video gestartet

Die Comedy-Fantasy-Serie „Wolf Like Me“ ist in dieser Woche mit allen Folgen bei Prime Video gestartet.

Prime-Mitglieder können sich eine „ungleiche und übernatürliche Liebesgeschichte“ mit Isla Fisher (Wedding Crashers, Confessions of a Shopaholic, Now You See Me) und Josh Gad (Frozen, Die Schöne und das Biest, 21) in den Hauptrollen anschauen.

-->

Alle sechs Episoden der Comedy-Fantasy-Serie Wolf Like Me sind bereits exklusiv bei Prime Video zum Streamen verfügbar. Bei IMDb kommt die Serie immerhin auf über 7 Punkte und schneidet damit überdurchschnittlich gut ab.

Darum geht es bei Wolf Like Me

In einem Vorort von Adelaide, Südaustralien, lebt der Witwer Gary (Josh Gad) mit seiner Tochter Emma (Ariel Donoghue), die beide unter dem Verlust von Emmas Mutter leiden und Schwierigkeiten haben, im Alltag miteinander zurecht zu kommen. Eines Morgens geraten Gary und Emma mit ihrem Auto in einen Verkehrsunfall. Emma erleidet eine Panikattacke und wird von Mary (Isla Fisher), der Besitzerin des anderen Autos, getröstet. Zu Garys Erstaunen kann sie seine Tochter auf eine Weise beruhigen, wie er es nicht vermag. Später in der Woche lernen sich Gary und Mary bei einer Verabredung besser kennen. Mary erzählt nicht viel von sich und bricht den Abend abrupt ab, indem sie aus der Tür rennt. Sie hat ein dunkles Geheimnis, das sie mit niemandem teilen kann. Nach einem weiteren Zusammentreffen stolpert Gary zufällig darüber und flieht entsetzt. Doch ihre Universen kollidieren weiter und es ist nicht zu leugnen, dass eine größere Macht sie zusammenbringen will.

Zu Wolf Like Me →

Amazon Prime Video: Das seht ihr im April 2022 Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet. Auch im April 2022 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder…24. März 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->