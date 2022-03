Amazon Prime Video: Das seht ihr im April 2022

Mal wieder gibt es für euch hier einen aktuellen Überblick, was uns im nächsten Monat in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im April 2022 nimmt man bei Amazon Prime Video natürlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine schnelle Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Mit dabei sind unter anderem LOL: Last One Laughing – Staffel 3, Outer Range – Staffel 1, Undone – Staffel 2, I Love America, All The Old Knives und viele weitere neue Serien, Staffeln und auch Filme.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die April-Highlights bei Prime Video

Die April-Highlights 2022 bei Amazon Prime Video schauen wie folgt aus:

Serien & Staffeln

LOL: Last One Laughing – Staffel 3

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 14. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 14. April Outer Range – Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 15. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 15. April Bang Bang Baby – Staffel 1

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 28. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 28. April Undone – Staffel 2

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 29. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 29. April Wolf Like Me – Staffel 1

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 1. April

Amazon Exclusive Exklusiv verfügbar ab 1. April Das Internat: Las Cumbres – Staffel 2

Amazon Exclusive

Exklusiv verfügbar ab 1. April

Amazon Exclusive Exklusiv verfügbar ab 1. April The Leftovers – Staffeln 1-3

Verfügbar ab 16. April

Filme

I Love America

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 29. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 29. April All The Old Knives

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 8. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 8. April Laura Pausini – Pleased to Meet You

Amazon Original

Exklusiv verfügbar ab 7. April

Amazon Original Exklusiv verfügbar ab 7. April Joe Bell

Exklusiv verfügbar ab 2. April

Exklusiv verfügbar ab 2. April Bloodthirsty

Exklusiv verfügbar 3. April

Exklusiv verfügbar 3. April Dark Web: Cicada 3301

Exklusiv verfügbar ab 5. April

Exklusiv verfügbar ab 5. April Supernova

Exklusiv verfügbar ab 14. April

Exklusiv verfügbar ab 14. April Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom

Exklusiv verfügbar ab 19. April

Exklusiv verfügbar ab 19. April Tschernobyl 1986

Exklusiv verfügbar 26. April

Exklusiv verfügbar 26. April The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Exklusiv verfügbar ab 29. April

Exklusiv verfügbar ab 29. April Irresistible – Unwiderstehlich

Exklusiv verfügbar ab 6. April

Exklusiv verfügbar ab 6. April The Roads Not Taken

Exklusiv verfügbar ab 13. April

Exklusiv verfügbar ab 13. April Tenet

Exklusiv verfügbar ab 17. April

Exklusiv verfügbar ab 17. April Spider-Man: Into The Spider-Verse

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und der Stein der Weisen

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und der Feuerkelch

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und der Orden des Phönix

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und der Halbblutprinz

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 +2

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April La Gorda Fabiola: Modelo 63

Verfügbar ab 1. April

Verfügbar ab 1. April Hard Target 2

Verfügbar ab 2. April

Verfügbar ab 2. April The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford

Verfügbar ab 3. April

Verfügbar ab 3. April Little Nicky: Satan Junior

Verfügbar ab 5. April

Verfügbar ab 5. April The Milagro Beanfield War

Verfügbar ab 5. April

Verfügbar ab 5. April Las Huellas Deel Bulli

Verfügbar ab 7. April

Verfügbar ab 7. April Jack Reacher: Never Go Back

Verfügbar ab 9. April

Verfügbar ab 9. April Ben-Hur

Verfügbar 15. April

Verfügbar 15. April Furious 7 – Extended

Verfügbar ab 15. April

Verfügbar ab 15. April Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)

Verfügbar ab 16. April

Verfügbar ab 16. April Homefront

Verfügbar ab 20. April

Verfügbar ab 20. April Snakes On A Plane

Verfügbar ab 21. April

Verfügbar ab 21. April Die Königin der Verdammten

Verfügbar ab 23. April

Verfügbar ab 23. April Hunter Killer

Verfügbar ab 27. April

Verfügbar ab 27. April Space Jam

Verfügbar ab 30. April

Titel zum Kaufen und Leihen

Licorice Pizza

Zum Kaufen verfügbar ab 31. März

Zum Leihen verfügbar ab 14 April

Zum Kaufen verfügbar ab 31. März Zum Leihen verfügbar ab 14 April Gunpowder Milkshake

Zum Kaufen verfügbar ab 4. April

Zum Leihen verfügbar ab 14. April

Zum Kaufen verfügbar ab 4. April Zum Leihen verfügbar ab 14. April Marry Me

Zum Kaufen verfügbar ab 14. April

Zum Leihen verfügbar ab 28. April

Zum Kaufen verfügbar ab 14. April Zum Leihen verfügbar ab 28. April Belfast

Zum Kaufen verfügbar ab 28. April

Zum Leihen verfügbar ab 12. Mai

Zum Kaufen verfügbar ab 28. April Zum Leihen verfügbar ab 12. Mai Hannes

Zum Kaufen verfügbar ab 28. April

Zum Leihen verfügbar ab 5. Mai

Zum Kaufen verfügbar ab 28. April Zum Leihen verfügbar ab 5. Mai Contra

Zum Kaufen und Leihen verfügbar ab 7. April

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

