Wonder Woman 1984 startet parallel im Kino und bei HBO Max

Warner Bros. hat diese Woche bekannt gegeben, dass Wonder Woman 1984 ab dem 16. Dezember global in den Kinos starten wird. In den USA wird der Film aber erst ab dem 25. Dezember zu sehen sein – jedoch mit einem interessanten Ansatz.

Während viele Filmstudios derzeit überlegen, ob sie ihre Filme jetzt ins Kino bringen, sie verschieben, oder digital zum Streaming veröffentlichten sollen, hat man sich bei Wonder Woman 1984 dazu entschieden zwei Optionen anzubieten.

-->

Wonder Woman 1984: Kino oder Heimkino

Warner Bros. wird Wonder Woman 1984 ab dem 25. Dezember parallel im Kino und beim eigenen Dienst „HBO Max“ anbieten. Interessant ist, dass Kunden von HBO Max nicht mehr bezahlen müssen, der Film ist im normalen Abo enthalten. Man wird den Film jedoch nur einen Monat lang bei HBO Max zum Streaming anbieten.

Wer sich den Film in Deutschland anschauen möchte, der muss ins Kino gehen, denn HBO Max gibt es nur in den USA und es sieht so aus, als ob man keinen Deal mit europäischen Anbietern eingegangen ist. Mal schauen, wie das Fazit von Warner Bros. lauten wird, sowas könnte zukünftige Kinofilme beeinflussen.

Das seht ihr im Dezember bei Disney+ Es ist mal wieder Zeit für die Streaming-Highlights des kommenden Monats und wie so oft macht Disney mit Disney+ den Anfang. Heute hat Disney die Highlights für Dezember 2020 veröffentlicht und wie erwartet fehlt WandaVision dort. Der Dezember ist ein,…16. November 2020 JETZT LESEN →

-->