World War Z: Aftermath – Auch Rom wird von den Zombies heimgesucht

World War Z: Aftermath ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Spiel nach Jahren der Veröffentlichung durch zahlreiche Erweiterungen inhaltlich und spielerisch erweitert wird. Das amerikanische Entwicklerstudio Saber Interactive hat nun erneut nachgelegt: Mit dem Update „Holy Terror“ begeben sich die Spieler nun nach Rom und müssen auch dort für eine zombiefreie Umgebung sorgen.

Das Spiel basiert übrigens auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2003 mit Brad Pitt und Mireille Enos in den Hauptrollen. Grundlage des Films ist der Roman „Operation Zombie: Wer länger lebt, ist später tot“ von Max Brooks.

Zombies, Zombies und noch mal so viele Zombies

Wie bereits erwähnt, fügt das Update dem Spiel mit Rom eine neue spielbare Map im sogenannten Horde Mode XL hinzu. Vor den Toren Roms gilt es, die Horde von über 1000 anstürmenden Zombies strategisch zu überstehen. Dies soll mit unterschiedlichen Schusswaffen, Waffenanlagen und auch Dronen erreicht werden.

Das Update ist ab sofort verfügbar und umfasst laut den Release Notes weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen. Inhaltlich wird das Spiel zudem um neue Waffen, Herausforderungen und 12 neue Mutanten im Challenge Horde-Modus erweitert.

Neueinsteigern würde ich auf jeden Fall den Kauf von World War Z: Aftermath empfehlen, da diese Version alle Inhalte inklusive der Story-Episoden in New York, Moskau, Marseille und Tokio aus der Game of the Year Edition von World War Z enthält.

-->